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شاهد: نيمار مطلوب للسجن عامين بحسب محكمة إسبانية

23/11/2016

كشفت وثائق محكمة يوم الأربعاء أن المدعي العام الإسباني طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين على نيمار مهاجم برشلونة لدوره في مزاعم فساد تتعلق بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى العملاق الإسباني.

وطالب القاضي خوسيه بيرالس أيضا بعقوبة السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وتغريم النادي 8  ملايين و400 الف يورو (8 ملايين و900 ألف دولار) لكنه دعا إلى إسقاط التهم عن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

وبدأت القضية بعد شكوى من مجموعة دي.اي.اس الاستثمارية البرازيلية التي تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار والتي تزعم أنها حصلت على أموال أقل مما كان يحق لها.

وتعرض برشلونة وسانتوس الفريق السابق لنيمار لانتقادات بعد الطريقة التي انتقل بها اللاعب في 2013.

وتركزت التحقيقات أيضا حول مزاعم تتعلق بمحاولة برشلونة إخفاء عقد مبدئي سعى من خلاله الفريق لضم اللاعب قبلها بعامين في 2011.

وكانت دي.اي.اس تملك 40 في المئة من الحقوق الرياضية في نيمار عندما بدأت مفاوضات انتقال اللاعب إلى برشلونة وتزعم المجموعة البرازيلية ان الفريق الاسباني أخفى المقابل الحقيقي لانتقال نيمار وأبقى عليه خارج سجلات معاملاته المالية.

وقال برشلونة الذي وافق بالفعل على دفع 5 ملايين و500 ألف يورو (6 ملايين و100 ألف دولار) إلى سلطات الضرائب الإسبانية فيما له صلة بهذه القضية إنه دفع 57 مليونا و100 الف يورو من أجل التعاقد مع نيمار قبل أن يعلن فيما بعد أن القيمة اقتربت من مئة مليون يورو.

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