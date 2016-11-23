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شاهد: لحظة وفاة "مُدافع كوستاريكا" أثناء مارثون للجري

23/11/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وفاة مدافع منتخب كوستاريكا السابق لكرة القدم، غابرييل باديلا (32 عاماً) بنوبة قلبية، أول أمس، أثناء مشاركته في مارثون للجري بمسافة 10 كيلومترات في سانتا آنا.

ونشرت صحيفة ذا صن البريطانية الفيديو الذي صوره صحفي كان يغطي السباق، وظهر فيه اللاعب الدولي السابق وهو ملقى على الأرض لا يحرك ساكناً في حين استغرقت سيارات الإسعاف نحو 20 دقيقة للوصول إلى المكان الذي يبعد 6 أميال غربي مدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا بأمريكا الوسطى.

وسقط اللاعب السابق قبل 300 متر من خط نهاية السباق، في منطقة ليندورا، وفشلت جميع المحاولات اليائسة من قبل المسعفين في إنعاش قلبه ليعلنوا وفاة اللاعب الذي اعتزل في يونيو/حزيران عام 2013 بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

وظهرت امرأة غاضبة في الفيديو وهي ترتدي زياً باللون الأحمر قائلة "هذا أمر لا يصدق، كنا ننتظر سيارة الإسعاف لأكثر من 20 دقيقة، هذا لا يمكن أن يحدث، ليس لأنه شخص مشهور، بل هي مسألة مسؤولية، فهذا سباق منظم وله رعاة وليس من الطبيعي تأخر سيارة الإسعاف كل هذا الوقت!".

واللاعب الراحل متزوج من وينفر فابيولا التي لم تفق بعد من أثر الصدمة، وهي تعيش في ألمانيا مع ابنتيهما.

وخاض غابريال 25 مباراة دولية مع منتخب كوستاريكا، حيث شارك اللاعب الدولي الراحل في أكثر من 200 مباراة مع فريق سابريسا المحلي، وأمضي فترة في نيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي للمحترفين.
 
 غابريال في إحدى المباريات بالمكسيك (رويترز)
 
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