شاهد: فصل دراسي داخل مستشفى بالقدس لتعليم الأطفال المرضى

أصبح في مقدور الأطفال الذين يتلقون رعاية طبية في مستشفى المُطَلع بالقدس الشرقية متابعة دراستهم ومذاكرة ما فاتهم دون مغادرة المنشأة الطبية.

ويُعالج كثير من الأطفال بهذا المستشفى من أمراض خطيرة تستلزم وجودهم فيه لفترات طويلة وبالتالي تفوتهم دروس كثيرة بمدارسهم.

ومن هنا تم إنشاء فصل دراسي بالمستشفى لتمكين هؤلاء الصغار من مذاكرة الدروس التي لم يحضروها بمدارسهم.

وتقول واحدة من ثلاث مُعلمات بمدرسة مستشفى المُطَلع وتدعى سمر أبو سارة إن الدروس التي تُقدم بالمستشفى تأخذ في الحسبان الحالة الصحية لكل طفل.

ولا يقتصر ما تقوم به مدرسة المستشفى على تعليم الصغار القراءة والكتابة والحساب فقط لكنها توفر فترة راحة للأطفال وأهلهم من البيئة المحيطة بهم.

وهذا المستشفى أنشأته وزارة الصحة الفلسطينية. ويُذكر أن عشرات الأطفال المرضى في أقسام الكلى والسرطان بالمستشفى يستفيدون من هذه الدروس التي تضمن لهم مواصلة التعليم مع الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في ذات الوقت.