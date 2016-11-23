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شاهد: عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في مانهاتن

23/11/2016

نشرت الشرطة الأمريكية مقطعا مصورا لحادث سرقة محل مجوهرات في مانهاتن.

وأظهر الفيديو اللص وهو يقضي وقتا عصيبا في تحطيم زجاج المحل باستخدام المطرقة للاستيلاء على المجوهرات.

وبحسب الشرطة فإن رجلين يرتديان معطفين دخلا المحل يوم الاثنين الماضي بغرض الاستيلاء على محتوياته.

وسحب أحد اللصين مسدسا وأمر موظفي المحل بالاستلقاء على الأرض بينما استخدم الرجل الثاني مطرقة لتحطيم زجاج "دولاب" المعروضات.

وأظهر شريط الفيديو الرجل وهو يبذل مجهودا كبيرا بالمطرقة لكسر الزجاج ومن ثم يتمكن في النهاية من تحطيمه.

وقالت الشرطة إن اللصين سرقا معروضات تقدر قيمها بأكثر من 300 ألف دولار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات وتبذل الشرطة حاليا مجهودات لإلقاء القبض عليهما.

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