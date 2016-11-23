شاهد: طفلة مصرية تشعل الإنترنت بطريقة عتابها "لحبيبها"!

حصد مقطع مصور لطريقة عتاب طفلة مصرية لشاب بعدما صرحت بحبها له، أكثر من 500 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضلاً عن أكثر من 30 ألف تفاعل وتعليق ومشاركة.

وأظهر المقطع طفلة صغيرة جداً ترتدي زي الروضة وتحمل كيس حلوى وكوب عصير، وهي تعاتب شاباً معبرة له عن غضبها من تصرف ما يبدو أنه ضايقها، ثم تصارحه بحبها له وخجلها منه رافضة أن تتحدث معه حتى يصالحها.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل في مصر، بسبب الطريقة التي كانت تتحدث بها الصغيرة والجرأة الطفولية التي نالت استحسان الجميع.

وجاءت أغلب التعليقات تطالب مصور الفيديو بمقطع آخر مدته أكبر للطفلة الجميلة، ثم علق أحدهم باللكنة المصرية مازحاً "آدي أخرة الفرجة على المسلسلات التركية".