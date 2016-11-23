شاهد: شابة مصرية تغني للصم بـ"لغة الإشارة"

"قرب مني أنا أصم" مبادرة أطلقتها الشابة المصرية سارة الجوهري، للتفاعل مع الصم وضعاف السمع ودمجهم في المجتمع، فقامت بترجمة العديد من الأغنيات الشهيرة للغة الإشارة حتى يفهمها الصم ويستشعروا معانيها.

وقالت سارة، في مداخلة هاتفية لنافذة ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، إنها نشأت سارة في أسرة من الصم، فأبويها من غير المتكلمين لتبدأ رحلتها في تعلم لغة الإشارة بالممارسة.

وكانت الصدمة حينما توفي والدها قبل 3 سنوات بسبب أنه أصم، فقررت أن تأتي بحق والدها ومن على شاكلته رافضة إدراج تلك الفئة ضمن المعاقين فهم يصدرون أصواتها ولهم لغتهم الخاصة.

وكبرت الفكرة لدى سارة أكثر حينما تابعت إحصائيات العام الماضي لتجد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب وفيات الصم لعدم دمجهم في المجتمع ومن هنا تولدت فكرة المبادرة ودشنت لأجلها قناة خاصة على يوتيوب للصم Deaf Tv Channel هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وجميع مذيعها من الصم وضعاف السمع، وهي قناة شاملة.

حظيت مبادرة سارة بانتشار واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي منذ نشرها أغنية إعلان "ارسم قلب" لمستشفى مجدي يعقوب، حيث قامت بترجمتها للغة الإشارة ونالت شهرة ومتابعة واسعة على شبكة الإنترنت.

وقامت بترجمة العديد من الأغنيات الأخرى لتقدم لغة الإشارة بشكل مختلف، ومنها أغنية "عيش سكر وطن" للفنانة أصالة والفنان أحمد فهمي وهي أغنية عن سوريا قامت سارة بترجمتها إلى لغة الإشارة لتحظى بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.