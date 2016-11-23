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شاهد: زلاتان يتوج بالكرة الذهبية في السويد

23/11/2016

توج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالكرة الذهبية رقم 11 في مسيرته خلال المهرجان السنوي لكرة القدم السويدية الذي أقيم الاثنين، وذلك نظير ما قدمه من جهود على أعلى مستوى.

وأشادت لجنة التحكيم بالدور الحاسم الذي لعبه إبراهيموفيتش في الفوز على الدنمارك بالملحق الفاصل، والذي حسم تأهل السويد لنهائيات كأس الأمم الأوربية 2016، وكذلك دوره في تتويج سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب مستواه في الوقت الحالي مع مان يونايتد الإنجليزي.

وذكرت اللجنة “تمنح الكرة الذهبية رقم 11 تقديرا لمسيرة احترافية غير مسبوقة”. وقال إبراهيموفيتش مازحا، في إشارة إلى الكرة الذهبية الـ11 “الآن لدي فريق كامل.. إنه شعور خيالي”. وخلال المهرجان، أزيح الستار أيضا عن تمثال إبراهيموفيتش الذي سيثبت في العام المقبل خارج الملعب الوطني.

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