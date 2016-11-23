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شاهد: "جانسو" مُدرِّسة تعلم الصم عزف الموسيقى!

23/11/2016

"جانسو" علمت طلابها الـ9 الصم عزف الموسيقى لتثبت أن هوى الفن غالب على ما يعانونه من فقدان منحة السمع، وبالصبر والتشجيع استطاعت جانسو كسب التحدي في مهمة "لم تكن سهلة أبداً" بحسب تعبيرها.

واستعرضت نافذة ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر، الأربعاء، قصة جانسو مع طلابها وكيف علمتهم العزف، حيث اتبعت أسلوب نقل الصوت عن طريق النفخ على يد الطفل ليشعر به بدلاً من سماعه.

ومع الاستجابة التي لاقتها جانسو بدأت تعرف الأطفال على الآلات واحدة تلو أخرى ومع الأيام وثقوا بقدراتهم وسموا أنفسهم "فرقة القلوب المصغية" ثم علمتهم النوتة الموسيقية حتى تحولت الموسيقى لديهم إلى عالمهم الخاص.

وتمنى أحد الطلاب التسعة أن يصبح مدرساً للموسيقى يوماً ما، كما باتت فرقة القلوب المصغية جاهزة للمشاركة في الحفلات الموسيقية المختلفة ولديها أمل أن يوماً إلى جانب الفرقة الموسيقية الرئاسية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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