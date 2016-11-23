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شاهد: النيران تلتهم أجزاء من إسرائيل

23/11/2016

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان طلب المساعدة من تركيا واليونان وقبرص وإيطاليا لإرسال طائرات خاصة بإخماد الحرائق.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذا القرار اتخذ في أعقاب اشتعال النيران بمناطق عديدة في إسرائيل وتوقع استمرار هبوب الرياح القوية خلال الأيام القادمة.

وتسعى طواقم الإطفاء جاهدة إلى السيطرة على الحريق الهائل الذي شب إلى الغرب من  القدس. وتمكنت هذه الطواقم من منع انتشار ألسنة اللهب إلى البيوت في بلدة نتاف.

وفي الناصرة تم إخلاء مدرسة بسبب حريق شب في أرض هشيم بحي الصفافرة .

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن طواقم الإطفاء تمكنت من منع انتشار ألسنة النيران باتجاه البيوت. ولم يصب أحد بأذى.

وشب حريق في أرض هشيم بقرية كركوم إلى الشمال من طبريا. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقتل أكثر من 44 شخصا قتلوا في الحريق الذي شب في غابات الكرمل شمال إسرائيل في عام 2010.

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