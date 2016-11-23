شاهد: الأهلي يدك حصون الجيش بثلاثية في الدوري المصري

حقق فريق الأهلي، اليوم الأربعاء، فوزًا هامًا على ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري لكرة القدم.

أحرز الأهلي ثلاثيته في 10 دقائق، وجاءت الأهداف عن طريق مؤمن زكريا وعبد الله السعيد والنيجيري جونيور أجاي في الدقائق 73 و77 و83 من زمن المباراة.

وأهدر أحمد عيد عبد الملك لاعب طلائع الجيش ضربة جزاء في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

وفي مباراة أخرى، تغلب فريق طنطا على ضيفه الإنتاج الحربي، بهدف دون رد، أحرزه محمد ميدو في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

بتلك النتيجتين، تصدر الأهلي المسابقة برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 16 نقطة في المركز السابع، ورفع طنطا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 6 نقاط، في المركز الرابع عشر.

ويعد الأهلي حامل اللقب أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 38 لقبًا، يليه غريمه التقليدي الزمالك برصيد 12 لقبًا.