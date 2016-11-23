شاهد: إزالة أطول منزلق مائي في العالم بعد وفاة طفل

قالت حديقة للملاهي في مدينة كانساس الأمريكية إنه ستتم إزالة أطول منزلق مائي في العالم بعد إصابة طفل في العاشرة من عمره بكسر في العنق أثناء انزلاقه عليه ووفاته في أغسطس آب.

وتوفي كيلب توماس شواب وهو ابن مشرع بولاية كانساس يوم السابع من أغسطس آب في ملاهي شليتربان للألعاب المائية على منزلق فيروكت المائي الذي ينزلق عليه الشخص لمسافة تعادل 17 طابقا بسرعة تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة. واسم المنحدر يعني "مجنون" باللغة الألمانية.

وقال مسؤولون من الملاهي في بيان أمس الثلاثاء إن المنزلق المائي سيخرج عن الخدمة ويغلق نهائيا ويزال بعد استكمال التحقيقات الجارية.

ويبلغ طول المنزلق المائي 51 مترا و40 سنتيمترا مما يجعله أطول من تمثال الحرية من الشعلة وحتى رأس قاعدته.

وأضاف البيان "في رأينا هذا هو التصرف الملائم الوحيد في أعقاب هذه المأساة." وقالت الشرطة إن شواب كان ينزلق مع امرأتين أصيبتا بجروح طفيفة في الحادث.

وقالت الملاهي إنها ستنتظر حتى توافق محكمة على إزالة المنحدر. وقال مسؤولون بالملاهي "سنعلن في المستقبل ما الذي سيقام مكانه."