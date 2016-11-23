شاهد: إخراج جنين من بطن شاب في الهند

نجح أطباء في إزالة جنين من معدة رجل يبلغ من العمر 21 عاما في شرق الهند.

وفي عملية جراحية غير عادية تمت إزالة الجنين في مستشفى بمدينة بهوبانيسوار شرق الهند من بطن رجل كان يعاني من حالة تسمى " الجنين داخل جنين" وهي حالة طبية نادرة حيث ينمو جنين داخل آخر نتيجة لخلل ما .

وكان الرجل يعاني من آلام في المعدة وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود جنين داخل بطنه.

وقال جراح إن العملية إن الجنين الذي تم إخراجه يعد حالة " جنين داخل جنين" حيث ينمو جنين داخل آخر عن طريق الخطأ ولا يكون لديه القدرة على النمو لذلك يصبح "كتلة لحمية" صغيرة، وأضاف أن الجنين الذي تم إخراجه كان لديه أطراف وعظام.

وسبق أن أجريت جراحة مماثلة لشاب هندي كان بداخل معدته جنين يزن كيلوغرامين ونصف وتبين أنه أخيه التوأم ، حيث إنه قام بتشكيل شيء يقرب من الحبل السري ، وكان يتغذى من دم الشاب طوال هذه السنين.