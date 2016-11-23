شاهد: أخطبوط يتخفى بطريقة مذهلة لتمويه الغواصة!

أبهر أخطبوط ذكي غواصة تركية بطريقة تَخفِّيه بشكل تمويهي، حيث غيَّر لونه الأسود إلى لون الشعاب المرجانية الأخضر بشكل لا يصدق، حتى أن الغواصة لم تنتبه إليه إلا حينما تحرك.

ونشرت الغواصة التركية "إندا قاسم" على صفحتها بموقع يوتيوب، لقطات مذهلة لخطة التمويه التي حاول الأخطبوط تنفيذها للاختباء من الغواصة التي كانت تصور شعاباً مرجانية في قاع المحيط بمنطقة أتول آري في جزر المالديف.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقف الأخطبوط الذكي في قاع المحيط ملوّياً جسده ليبدو بذات لون القاع، ثم تحرك بأشكال مختلفة ليأخذ شكل الشعاب المرجانية ولونها الأخضر، وكأنه يبيّن للغواصة قدراته المذهلة في عرض خاص.

وقالت إندا -التي لديها خبرة في الغوص لمدة 10 سنوات- إنها لم تر شيئاً مثل هذا من قبل، واصفة الفيديو بأنه أفضل لحظات غوصها على الإطلاق.