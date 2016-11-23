ترمب يعين ابنة "مهاجرين هنود" سفيرا بالأمم المتحدة

نيكي هايلي – سفيرة الولايات المتحدة المرتقبة في الأمم المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، نيكي هايلي، لشغل منصب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وأعلن مكتب ترمب في بيان أن هايلي "واحدة من الحكام الذي يلقون أكبر الاحترام في البلاد، حيث ستقود دبلوماسية الولايات المتحدة بشكل ناجح على الساحة العالمية".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع على عملية انتقال السلطة لدى ترمب أن هايلي التي تعد نجمة صاعدة في الحزب الجمهوري، قبلت العرض.

وهايلي (44 عاما)، ابنة لأبوين من المهاجرين الهنود، وأول سيدة يرشحها ترمب في إدارته. ويجب أن يصادق مجلس الشيوخ على ترشيحها.

ولا تملك هايلي الكثير من الخبرة في السياسة الخارجية، ولكنها تضفي تنوعاً على فريق ترمب بعد حملة انتخابية ضخمة، انتقد فيها قطب العقارات الأميركي الهجرة وتعرض لاتهامات بالتحرش الجنسي بعدة نساء.

وكانت هايلي من أشد الذين انتقدوا ترمب خلال حملته الانتخابية، وقالت عنه في فبراير/ شباط الماضي إنه يمثل مجموعا للصفات غير المرغوبة في أي رئيس.

ودعمت ترشيح السيناتور، ماركو روبيو، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل أن تعلن دعمها للسيناتور تيد كروز في مواجهة ترمب للفوز بترشيح الحزب.