بحسب رسالة له.. جد ترمب لم يكن يرغب بالبقاء في أمريكا

جد ترمب أبدى رغبته في العودة إلى ألمانيا

عثر أمناء أرشيف في ألمانيا على رسالة كتبها جد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب يطلب فيها السماح له بالعودة إلى مسقط رأسه ألمانيا لأن زوجته لم تتمكن من التأقلم على الحياة في الولايات المتحدة.

وظهرت الرسالة الموقعة من فريدريش ترمب – الذي غادر ألمانيا وهو في السادسة عشرة من عمره عام 1885- في إدارة الأرشيف الحكومية بمنطقة راينلند بالاتينات بغرب ألمانيا.

وبعد فترة عاد فريدريش ترمب إلى ألمانيا حيث التقى بزوجته إليزابيث وبعد الزواج اصطحبها معه إلى نيويورك.

وقال فرانتس ماير من إدارة الأرشيف في راينلند بالاتينات "عاشت هناك نحو عامين قبل أن تبدي رغبتها الشديدة في العودة إلى ألمانيا."

ولكن فريدريش لم يقم باستكمال أوراق مغادرته ألمانيا بشكل سليم ومن ثم لم يُسمح بإعادة تجنسيه في بافاريا التي كانت آنذاك مملكة منفصلة.

وعُثر في الملف الموجود في الأرشيف على وثيقة مصاحبة للرسالة كُتب فيها "لا يسمح بالإقامة في بافاريا".

وبعد هذا الرفض توالت الأحداث على عائلة ترمب والتي انتهت بانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.