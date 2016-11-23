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بالفيديو: جاستن بيبر يلكم أحد معجبيه ويصيبه بجروح

23/11/2016

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أثناء لكمه أحد معجبيه في وجهه لدى وصوله لمقر إقامة حفله في برشلونة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "جاستن" البالغ من العمر 22 عامًا لكم أحد معجبيه من نافذة سيارته لدى سير السيارة في ساحة بالاو سانت خوردى من أجل إحياء آخر حفل في جولته الغنائية "Purpose".

وقالت الصحيفة إن المعجب اقترب من سيارة "جاستن" أثناء سيرها بسرعة بطيئة، ولكن "جاستن" أخرج يده من سيارته ولكمه في وجهه، وبعدما ابتعدت السيارة ظهر الرجل وهو يعاني من الصدمة بالإضافة لوجود دم على شفتيه.

 

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