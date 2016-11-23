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بالفيديو| السيسي: مصر تدعم الجيش السوري

23/11/2016

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تدعم الجيوش الوطنية في المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف السيسي، خلال حواره مع قناة RTP البرتغالية أن مصر تدعم الجيش الوطني في سوريا لفرض السيطرة وإحداث الاستقرار، مؤكدا أنه يقصد الجيش السوري خلال رده على سؤال للمذيع حول ماذا يقصد بالجيش الوطني.

وردا على إشراك قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سوريا قال السيسي إنه يفضل أن تقوم الجيوش الوطنية بهذه المهمة، حتى لا تكون هناك حساسيات من قوات أخرى، على حد وصفه.

وأوضح أنه يدعم الجيش الليبي مثلا لفرض السيطرة والتعامل مع العناصر المتطرفة، ونفس الأمر ينطبق على سوريا والعراق.

وفيما يتعلق بوقوف مصر مع روسيا  في قرارها بشأن حلب في مجلس الأمن، قال السيسي : "إنه كان هناك عامل مشترك وصياغة مشتركة تجمع القرار الروسي والفرنسي والذي يطلب عمل هدنة وإدخال المساعدات".

وأضاف الرئيس السيسي ، أنه عندما تتلاقى الأهداف في أهمية إنهاء الأزمات في العراق وسوريا وحتى في ليبيا ولا يوجد اختلاف "ما أمكن" بين القوي العالمية والإقليمية يمكن أن يكون هناك حل لهذه الأزمات، مشددا علي ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات حتى لا تتنامى الأنشطة الإرهابية والعناصر الإرهابية.

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