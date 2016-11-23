"الفياغرا" تزيد من مصاعب رئيسة كوريا الجنوبية

ازدياد مصاعب الرئيسة بسبب شراء الفياغرا

قال مكتب باك جون هاي رئيسة كوريا الجنوبية إنه اشترى عشرات من أقراص عقار الفياغرا أثناء الإعداد لسفر الرئيسة إلى أفريقيا هذا العام ليس لأي شيء سوى لعلاج دوار المرتفعات.

وجاءت أنباء شراء العقار التي أكدها جونغ يون كوك المتحدث باسم باك في وقت تواجه فيه الرئيسة دعوات لها بالتنحي بسبب مزاعم عن أنها وصديقة لها مارستا ضغوطا بشكل غير ملائم على شركات لتقديم التمويل لمؤسسات أقيمت لدعم سياساتها.

وأصبحت كلمة "فياغرا" أكثر كلمة مفتاحية يبحث عنها الكوريون الجنوبيون على البوابات الإخبارية الكورية الجنوبية على الإنترنت.

وكان عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض هو أول من تحدث عن مشتريات الفياغرا.

وقال عضو البرلمان كيم سانج هي "إن البيت الأزرق الرئاسي اشترى 364 قرصا من الفياغرا".

وقال جونغ ،المتحدث الرئاسي إن العقار تم شراؤه لعلاج دوار الارتفاعات لمساعدي الرئيسة خلال رحلتها في مايو/أيار الماضي لإثيوبيا وكينيا وأوغندا.