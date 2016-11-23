"العدل الأمريكية" تقاضي بلدة في نيوجيرسي لرفضها بناء مسجد

أحد المساجد في فرجينيا بالولايات المتحدة (AP)

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد بلدة في ولاية نيوجيرسي تتهمها بالتمييز ضد المسلمين لرفضها خطة لجمعية إسلامية لبناء مسجد هناك.

وقالت الدعوى المرفوعة بالمحكمة الاتحادية في نيوآرك في نيوجيرسي إن مسؤولي التخطيط في بلدة برناردز وضعوا شروطاً مشددة مستحيلة تعجز الجمعية الإسلامية في باكسنغ ريدح عن الوفاء بها بعد اعتراض من عدد من العامة قائم على تحيز ديني.

وقالت الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية "المبررات التي وضعها مجلس التخطيط لرفض تطبيق الخطة الخاصة بالموقع كانت مجرد ذريعة.. وفي الحقيقة فإن مجلس التخطيط رفض التطبيق بناء على تمييز ضد المسلمين."

كانت الجمعية الإسلامية قد رفعت في السابق دعوى تمييز ضد البلدة في مارس/آذار بعد معركة على مدى 4 سنوات مع مجلس التخطيط، ودعمت عدة منظمات للحقوق المدنية الدعوى.

ورفض محام باسم البلدة الواقعة على بعد 48 كيلومتراً غربي مدينة نيوجيرسي التعليق الثلاثاء قائلاً إنه لم يطلع على الدعوى التي رفعتا الوزارة.

وتتزامن مزاعم وزارة العدل مع زيادة في جرائم الكراهية لاسيما ضد المسلمين في أعقاب حملة انتخابات الرئاسة التي أثارت انقساماً حاداً.

وتشدد قوانين جرائم الكراهية الاتحادية العقوبات على السلوك الإجرامي الذي يكون دافعه التمييز ضد الضحية بناء على العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو غير ذلك من الفئات التي تحظى بالحماية.