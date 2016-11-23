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البنتاغون: نفذنا غارة جوية قتلت ‘قياديا بالقاعدة’ في سوريا

22/11/2016

البنتاغون: نفذنا غارة جوية قتلت ‘قياديا بالقاعدة’ في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بيتر كوك الثلاثاء إن غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أودت بحياة "القيادي بالقاعدة" أبو الأفغان المصري قرب سرمدا في سوريا يوم 18 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.

وأبلغ كوك الصحفيين في إفادة صحفية أن المصري وهو مصري انضم في الأساس للقاعدة في أفغانستان ثم انتقل إلى فرعها في سوريا لاحقا.  

وتابع كوك "كانت لديه علاقات بجماعات إرهابية تعمل في أنحاء جنوب غرب آسيا بما في ذلك جماعات مسؤولة عن مهاجمة الولايات لمتحدة وقوات التحالف في أفغانستان وتلك التي تتآمر لمهاجمة الغرب."

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