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اكتشاف سيمكن مستخدمي "الموبايل" من شحنه في ثوان معدودة

23/11/2016

اكتشاف سيمكن مستخدمي "الموبايل" من شحنه في ثوان معدودة

نجح علماء أمريكيون في تطوير آلية جديدة تمكن الأجهزة الكهربائية من الشحن في ثوان قليلة حيث طور الباحثون في جامعة سنترال فلوريدا آلية جديدة أكثر مرونة لإنشاء مكثفات فائقة لديها قدرة تخزينية أعلى للطاقة يمكن إعادة شحنها أكثر من 30 ألف مرة دون أن تتحلل.

وقال نيتين شودري الباحث في جامعة (سنترال فلوريدا)، والمشرف على تطوير الأبحاث" إنه في حال استبدال البطاريات بهذه المكثفات الفائقة، فسنتمكن من شحن الهاتف المحمول في غضون ثوان قليلة، بل لن تكون هناك حاجة لإعادة شحنه مرة أخرى قبل أسبوع كامل.

وأوضح العلماء أنه يمكن استخدام هذه المكثفات الفائقة في الهواتف المحمولة، والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والسيارات الكهربائية.

وقد استعان العلماء في أبحاثهم، التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "رابطة النانو"، بمواد نانوية لتحسين المكثفات الفائقة التي يمكن الاستعانة بها بدلا من البطاريات في الأجهزة الإلكترونية.

 

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