اكتشاف جبانة ومدينة أثرية في مصر تعودان لـ 7 آلاف عام

اكتشاف جبانة ومدينة سكنية تعود لعصر بداية الأسرات في مصر

قالت وزارة الآثار المصرية اليوم الأربعاء إن بعثة تابعة لها عثرت على جبانة ومدينة سكنية تعودان لعصر بداية الأسرات (5316 ق.م) أثناء أعمال حفائر على بعد 400 متر إلى الجنوب من معبد الملك سيتي الأول بأبيدوس في محافظة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان إن من المرجح أن تكون الجبانة والمدينة السكنية تخصان كبار الموظفين والمسؤولين عن بناء المقابر والأسوار الملكية الجنائزية لملوك الأسرة الأولى بأبيدوس.

وقال محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية إن البعثة عثرت في الموقع على مجموعة من الأكواخ وأدوات الحياة اليومية منها بقايا أوان فخارية وأدوات حجرية مما يشير إلى وجود مدينة سكنية خاصة بالعمال المسؤولين عن إمداد العمالة المكلفة ببناء المقابر الملكية بالطعام والشراب.

وأضاف أن هذا الكشف قد يساهم في إزاحة الستار عن كثير من المعلومات الجديدة بشأن تاريخ مدينة أبيدوس خاصة وعن التاريخ المصري عامة.

ويقول خبراء الآثار إن مدينة أبيدوس كانت عاصمة مصر الأولى في نهاية عصر ما قبل الأسر والأسر الأربع الأولى.

وقال هاني أبو العزم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا إن البعثة تمكنت حتى الآن من الكشف عن 15 مقبرة ضخمة تتباين في تصميماتها وطرزها المعمارية.

وأضاف أن حجم المقابر المكتشفة داخل الجبانة يفوق في بعض الأحيان المقابر الملكية بأبيدوس والتي تعود لعصر الأسرة الأولى مما يشير إلى أهمية أصحابها ونفوذهم ومكانتهم الاجتماعية خلال تلك الفترة المبكرة من التاريخ المصري القديم.