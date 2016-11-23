أمريكا وروسيا تطلبان تسلم روسي اخترق شبكات كمبيوتر أمريكية

المواطن الروسي متهم باختراق لينكد إن

قالت وزارة العدل التشيكية اليوم الأربعاء إن كلا من الولايات المتحدة وروسيا طلبا تسلم مواطن روسي اعتقل في براغ ووجهت له اتهامات رسمية في الولايات المتحدة باختراق شبكات كمبيوتر تابعة لشركات لينكد إن ودروب بوكس وفورم-سبرينغ.

وقالت الوزارة إنها ستنظر في طلبي تسليم يفجيني نيكولن الذي قالت هيئة محلفين اتحادية أمريكية إنه اخترق شبكات تلك الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وقالت متحدثة باسم الوزارة إنها ستحيل بعد ذلك الطلبين إلى محكمة في براغ.

وأضافت المتحدثة أنه في حال قررت المحكمة قانونية الطلبين سيتخذ وزير العدل قراره بشأن تسليم المتهم.

واعتقلت الشرطة التشيكية نيكولن في أكتوبر تشرين الأول في براغ حيث ما زال قيد الاحتجاز. وكان قد جرى اعتقاله بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف.بي.آي).

ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في أوكلاند بولاية كاليفورنيا اتهاما رسميا لنيكولن في 21 أكتوبر تشرين الأول.

وأفادت شركة لينكد إن بأن الاعتقال يتصل باختراق تم عام 2012 تسبب في كشف بيانات نحو مئة مليون مستخدم مما دفع الشركة لبدء عملية بالغة الضخامة لإعادة تعيين كلمات المرور للمستخدمين.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية الاعتقال قائلة إنه أظهر أن الولايات المتحدة تشن حملة عالمية لمطاردة المواطنين الروس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت روسيا بشن هجمات عبر الإنترنت ضد منظمات تابعة للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن فضيحة اختراق لن تصب في مصلحة روسيا.