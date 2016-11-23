أردوغان يدعو أوربا إلى احترام نتيجة الانتخابات الأمريكية

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء دعمه للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

واتهم أردوغان أمام مؤتمر اقتصادي تابع لمجلس التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، الاتحاد الأوربي بعدم احترام نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وأضاف: "أليست هذه هي الديمقراطية؟ أليس الانتخابات هي جوهر الديمقراطية؟ هناك فائز في هذه الانتخابات وهو ترمب. احترموا هذا!".

وبينما سبق لمعارضي ترمب اتهامه بمعاداة الإسلام، فقد رأى أردوغان أن هذا ليس مهما وأن السياسيين عادة ما يغيرون آراءهم.

وقال :"إذا قلت شيئا يوما وتبينت أنه خطأ، يمكنك دائما تصويبه".