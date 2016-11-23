أردوغان: تصويت الأوربيين على عضوية تركيا "لا قيمة له"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصويت الذي يجريه البرلمان الأوربي على وقف محادثات عضوية بلاده في الاتحاد الأوربي "ليس له أي قيمة"، واتهم أوربا بالوقوف إلى جانب المنظمات الإرهابية.

وقال، في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول "أوضحنا مرارا أننا نهتم بالقيم الأوربية أكثر من الكثير من دول الاتحاد الأوربي ولكننا لم نر دعما ملموسا من الأصدقاء الغربيين.. ولم يتم الوفاء بأي من التعهدات".

واستطرد "سيعقد البرلمان الأوربي اجتماعا غدا وسيصوت بشأن محادثات الاتحاد الأوربي مع تركيا.. بصرف النظر عن النتيجة فإن هذا التصويت ليس له في نظرنا أي قيمة".

وكان أعضاء كبار في الاتحاد الأوربي قد دعوا أمس إلى وقف محادثات العضوية مع تركيا بسبب الحملة التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت قوات من الجيش والشرطة والقضاء قد حاولت تنفيذ محاولة انقلاب عسكري على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف يوليو/ حزيران الماضي.

وأغضب رد فعل الغرب تجاه محاولة الانقلاب أردوغان والكثير من الأتراك الذين يقولون إن الغرب معني بحقوق المتآمرين أكثر من اهتمامه بخطورة الأحداث ذاتها التي قتل خلالها أكثر من 240 شخصا بعدما قاد جنود مارقون مقاتلات ودبابات.

واتهم أردوغان أوربا مرارا بإيواء أعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود ضد الدولة التركية والذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية.

وما زال أردوغان يشعر بالغضب من وجود محتجين متعاطفين مع حزب العمال الكردستاني قرب قمة للاتحاد الأوربي وتركيا في بروكسل في مارس/آذار حيث قال آنذاك إن ذلك أوضح أن الاتحاد الأوربي يكيل بمكيالين.

وقال اليوم الأربعاء "من ناحية تعلنون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ومن ناحية أخرى هناك إرهابيون يجوبون بحرية في شوارع بروكسل. أي مصداقية هذه؟"