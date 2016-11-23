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أردوغان: أنصار غولن ما زالوا نشطين في الشرطة والجيش

22/11/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن أنصار فتح الله غولن رجل الدين الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب هذا العام ما زالوا نشيطين في القوات المسلحة والقضاء والشرطة وتوعد بالقضاء عليهم.

وتلقى تركيا اللوم على غولن الذي يقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في تدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة "ليس هناك مكان في هذه الأكاديمية وعلى هذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء لهؤلاء الذين باعوا أرواحهم لبنسلفانيا وللتنظيم الإرهابي الانفصالي أو لأي تنظيم آخر غير قانوني."

وكثيرا ما يذكر أردوغان بنسلفانيا اختصارا في إشارة إلى أنصار غولن ويذكر "التنظيم الانفصالي" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وعزل الآلاف أو أوقفوا عن العمل في الشرطة والقضاء والجهاز الإداري بعد محاولة الانقلاب.

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