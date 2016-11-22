53 عاماً على اغتيال "كينيدي" أصغر رئيس للولايات المتحدة

قبل 53 عاماً، اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي عن عمر ناهز 46 عاماً، حينما أُطلق عليه الرصاص وهو مار في الشارع في سيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين أثناء زيارة رسمية إلى مدينة دالاس بولاية تكساس.

وجون فيتزغيرالد كينيدي هو الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة (1961-1963) انتخب عن الحزب الديمقراطي، وهو أصغر رئيس منتخب لبلاده، وأول كاثوليكي يشغل هذا المنصب.

ورغم قصر فترة رئاسته نسبياً، والتي امتدت لأقل من ثلاث سنوات فقط، على إثر اغتياله في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس، يعتبر كينيدي رائد إطلاق برنامج الفضاء الأمريكي.

ولد كينيدي يوم 29 مايو/أيار 1917 في بروكلين بولاية ماساشوستس، وعمل في الخدمة العسكرية وشارك في الحرب العالمية الثانية في جنوب المحيط الهادئ، ومثّل ولاية ماساشوستس من 1947 حتى 1960 في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ.

وكانت هذه التجربة دافعا له لدخول السباق الرئاسي مرشحا عن الحزب الديمقراطي، حيث واجه المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1961.

تعامل كينيدي مع عدد من أخطر الأزمات على الصعيد الدولي في إطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي لاسيما أزمة برلين عام 1961-1962 التي أدت إلى تقسيم ألمانيا إلى جزأين، أحدهما موالٍ للاتحاد السوفيتي والآخر موال للولايات المتحدة.

وقد شهدت تلك الفترة أخطر أزمة على صعيد الحرب الباردة، تمثلت فيما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، وفي المقابل وقّعت أميركا مع كل من الاتحاد السوفياتي وبريطانيا سنة 1963 معاهدة لحظر التجارب النووية في الجو، في أولى اتفاقيات الحد من التسلح في ظل الحرب الباردة.

ويرتبط اسم جون كينيدي في الولايات المتحدة بكونه الشخص الذي منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة بحل مشكلة الصواريخ الكوبية. أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد شهدت فترة رئاسة كينيدي محاولات للانفتاح على البلدان العربية لا سيما مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر.

وفي مثل هذا اليوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963 اغتيل كينيدي عن عمر ناهز 46 عاما، حينما أُطلقت عليه رصاصتان بالرقبة والرأس، أثناء مروره بالشارع في سيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي في زيارة رسمية إلى مدينة دالاس بولاية تكساس.

وبعد مرور أكثر من نصف قرن على -أشهر عملية اغتيال سياسي في العصر الحديث وثقتها الكاميرات- لم تزال حقيقة الواقعة مجهولة ولازال الغموض يشوب دوافع ارتكابها أو الجهات المسؤولة عنها لاسيما بعد مقتل المشتبه الرئيسي فيها "لي هارفي أوزوالد" والذي اغتيل هو الآخر داخل محبسه.