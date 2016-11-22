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نصف مليون استرلين لهيكل عظمي لطائر منقرض

22/11/2016

هيكل طائر الدودو المنقرض

من المتوقع أن يصل ثمن  هيكل عظمي  شبه كامل لطائر الدودو، أحد الطيور المنقرضة في بريطانيا ، إلى  500 ألف جنيه استرليني (  527ر623دولار) في مزاد علني بالمملكة المتحدة اليوم الثلاثاء. 

وجرى تجميع الهيكل العظمي  لطائر الدودو بصعوبة بالغة،  باستخدام عظام  جمعت من طيور الدودو مختلفة على مدار 30 عاما. 

وبدأ شخص في  شراء العظام في سبعينيات  القرن الماضي، وأدرك أن الأمر سيصل إلى نهايته بما يكفي لاستكمال بدء تجميع الهيكل في مطلع القرن الجاري. 

وأصبح طائر الدودو رمزا للانقراض لعدة قرون، ويأتي ذكره دائما في عبارة  "ميت  مثل طائر الدودو"،  التي يمكن أن تشير إلى وفاة شخص أو حيوان أو فكرة أو مسعى لتحقيق شئ ما. 

 

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