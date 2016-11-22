محرز وصلاح وسليماني ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء قائمة مختصرة تضم خمسة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا العام.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لكاف القائمة النهائية التي ضمت ثلاثة لاعبين عرب هم الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني ثنائي فريق ليستر سيتي الإنجليزي والمصري محمد صلاح لاعب روما الإيطالي.

وضمت القائمة أيضا الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، والسنغالي ساديو مانيه لاعب ليفربول الانجليزي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الاحتفال الذي سيقمه كاف بالعاصمة النيجيرية أبوجا في الخامس من كانون ثان/ديسمبر المقبل.