كريستي تطرح آثارا مصرية للبيع والقاهرة تحقق

كريستي تطرح تماثيل برونز مصرية للبيع

تشهد صالة كريستي للمزادات في لندن بيع مجموعة من الآثار المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما تطلق عليه الصالة التي تعد الأشهر في العالم "أسبوع الكلاسيكيات"، بينما أعلنت القاهرة فتح تحقيق في الواقعة.

وأعلنت الصالة على موقعها على شبكة الانترنت، مؤخرًا أن المجموعة التي تعتزم بيعها تتشكل من البرونز، وهي عبارة عن تماثيل للمعبودات المصرية القديمة وبينها إيزيس وأزوريس بالإضافة إلى مجموعة تماثيل لقطط وثيران وأدوات حربية مصرية قديمة.

وكانت التماثيل البرونزية للقطط تصنع بهدف تمثيل الآلهة وتوضع في المعابد أو القبور لحماية المتوفى، وكانت أكثر شيوعًا من غيرها. واشتهرت الحضارة الفرعونية بكونها من أوائل الحضارات التي استأنست الحيوانات.

أما إيزيس فقد كانت إلهة السحر والطبيعة وقد ارتبطت بالأسطورة الأشهر في التاريخ المصري القديم، إذ جمعت أجزاء زوجها أوز وريس، بعد أن غدر به شقيقه "ست" ثم أنجبت حورس وتقدمها الكثير من المنحوتات وهي ترضع صغيرها.

من جانبه، فتح وزير الآثار المصري، خالد العناني، تحقيقًا موسعًا مع إدارة الآثار المستردة بالوزارة حول الواقعة، وفق تقارير محلية.

وقال شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار في تصريحات صحفية إن الوزارة خاطبت الخارجية المصرية وسفارة مصر في لندن لوقف عمليات بيع الآثار المصرية القديمة في دار كريستي للمزادات العالمية.