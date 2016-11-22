قطعة جبن تكلّف مهاجرا مغربيا السجن 3 أشهر بفرنسا

قطعة جبن تكلّف مهاجرا مغربيا السجن لـ 3 أشهر بفرنسا

قضت المحكمة الجنائية في "تولوز" جنوب غربي فرنسا، بسجن مهاجر مغربي لمدة 3 أشهر نافذة، لإدانته بسرقة قطعة جبن من متجر بالمدينة.

واستنكرت وسائل إعلام فرنسية تداولت الخبر، اليوم الثلاثاء، صدور الحكم على المهاجر المقيم بالمدينة بطريقة غير شرعية لحاجته للطعام.

ونقلت المصادر نفسها، بينها صحيفة "لا ديباش دو ميدي"، عن المهاجر البالغ من العمر 22 عاما قوله للقضاة أثناء محاكمته، إنه اضطر لسرقة قطعة الجبن لأنه لم يأكل منذ 3 أيام.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاب المغربي سرق قطعة الجبن، الأربعاء الماضي، من متجر "آلبي" بتولوز، قبل رصده من قبل أمن المتجر الذي ألقى القبض عليه، في حين تمكّن "شريكه" من الفرار.

وأثناء محاكمته، قال المتهم للقضاة إنها المرة الأولى التي يسرق فيها، وأنه اضطر إلى ذلك لأنه لم يأكل شيئا منذ 3 أيام.

وطالب المدّعي العام بسجن الشاب المغربي لمدة تتراوح من 5 إلى 8 أشهر نافذة، رغم أن سجلّ الأخير خالٍ من السوابق الجنائية.

وفي نهاية الجلسة، قضت المحكمة بسجن المتهم 3 أشهر نافذة مع اعتقاله على الفور.

"قصّة" و"قسوة قضائية" من أجل مجرد قطعة جبن قالت الصحيفة الفرنسية أنها تذكّر بأخرى مماثلة لشاب بلا مأوى في الـ 18 من عمره، نال في مايو/ أيار الماضي، حكما بالسجن لمدة شهرين نافذين في منطقة "كاهور" جنوب غربي فرنسا أيضا.

أما التهمة الموجهة إلى هذا الشاب فكانت اقتحام منزل في بلدية "فيجاك" وسرقة بعض المعجّنات والأرز ليأكلها.