فيديو: طفل يخطب زميلته في الفصل بخاتم ألماس حقيقي!

حصد مقطع مصور لطفلة بريطانية تقدم زميلها بالمدرسة لخطبتها بخاتم ألماس أكثر من نحو 23 مليون مشاهدة على صفحة The LAD Bible بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفوجئ الأب بعودة ابنته ميلي من المدرسة حاملة خاتم ألماس حقيقيا وهي تخبره بخبر خطبتها من زميلها تومي بالفصل! فقرر الأب تخليد اللحظة الطريفة في موقف عجز فيه عن الرد أو التعبير فقام بتصوير مقطع، في حين انفجرت والدتها في نوبة ضحك هيستيرية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أخبرت الطفلة والدها أن طفلاً في الفصل تقدم لخطبتها وأحضر لها خاتماً مذهلاً، وكان الأب يعتقد أن الخاتم ربما يكون مزيفاً أو نوعاً من أنواع الحلوى في شكل خاتم.

وصدم الأب حينما أخرجت ميلي الخاتم من حقيبتها ووجده من الألماس الحقيقي بالفعل، وفي رد فعله عن المفاجأة قال إن تومي على ما يبدو أنه سرق خاتم خطبة والدته ليقدمه إلى ابنته معبراً عن حبه الطفولي البريء.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على شبكة الإنترنت محققاً أكثر من 23 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع على نشره على فيسبوك، فضلا عن مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات والمشاركات على مواقع أخرى.