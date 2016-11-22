شاهد: 10 أهداف مرشحة للفوز بجائزة الأفضل خلال 2016

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين عن قائمة تضم عشرة أهداف مرشحة للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2016 .

ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي القائمة المرشحة لجائزة بوشكاش وتضم هدف ماريو جاسبر لاعب منتخب إسبانيا خلال المباراة الودية أمام إنجلترا والتي انتهت بفوز الماتادور 2/صفر في 13 نوفمبر/تشرين ثاني 2015.

وهدف الجنوب افريقي هلومفو كيكانا في شباك الكاميرون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 في 26 مارس/اذار 2016 .

وهدف ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين في شباك أمريكا في المربع الذهبي لكوبا أمريكا في 21 يونيو/حزيران 2016 .

وهدف البرازيلي نيمار لصالح فريقه برشلونة أمام فياريال يوم 8 نوفمبر/ تشرين ثاني 2015 في الدوري الأسباني.

وهدف الأسباني ساؤول نيجويز لصالح أتلتيكو مدريد الأسباني في المباراة أمام بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا يوم 27 ابريل/نيسان 2016 .

وهدف الويلزي هال روبنسون كانو في شباك بلجيكا في المربع الذهبي ليورو 2016 في الأول من يوليو/تموز 2016 .

وهدف الفنزويلية دانيوسكا رودريجيز في شباك كولومبيا في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم للسيدات تحت 17 عامًا يوم 14 مارس/آذار 2016 .

وهدف الفنلندي سيمون سكراب لفريقه جلفي ضد أتفيدابيرج ضمن منافسات الدوري السويدي الممتاز يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2015 .

وهدف الماليزي محمد فايز صبري في لقاء بينانج ضد بهانج في الدوري الماليزي الممتاز في 16 فبراير/شباط 2016 .

وهدف البرازيلي مارلون لصالح كورينثيانز أمام كوبريسال في كأس ليبرتادوريس 21 ابريل/نيسان 2016 .

ويُغلق باب التصويت أمام الجماهير في الثاني من ديسمبر/ كانون أول المقبل حيث سيتم الكشف عن الأهداف الثلاثة التي حصلت على أعلى نسبة من الأصوات، وبعدها مباشرة تبدأ مرحلة جديدة من التصويت لاختيار الهدف الأجمل بين الأهداف الثلاثة.

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة "بوشكاش" ضمن حفل الفيفا لتوزيع جوائز في التاسع من يناير/ كانون ثاني 2017 في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتم إصدار جائزة بوشكاش للمرة الأولى في عام 2009 تكريمًا لأسطورة المنتخب المجري فرينيك بوشكاش الذي لمع نجمه في خمسينات القرن الماضي.