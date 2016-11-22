شاهد.. مورو: مستعد للمساهمة في حل الأزمة السياسية بمصر

حث الشيخ عبدالفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي، المصريين جميعا أن يتفقوا على مخرج من الأزمة القائمة، معتبرا أن الأزمة السياسية في البلاد تستفحل.

وأضاف خلال رده على أسئلة الجمهور في لقاء بثته قناة الجزيرة مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المتضرر من الأزمة السياسية في مصر ليس تيار الإخوان المسلمين وحدهم. بل إن الجيش المصري والمؤسسة العسكرية من أكبر المتضررين أيضا.

وأوضح مورو أن المثقفين المصريين راهنوا على عبدالفتاح السيسي وتبين خطأ رهانهم على العسكر، مشيرا إلى أنه حال استمرار هذه الأزمة ستؤدي بالبلاد إلى حالة من العجز الكامل.

محذرا من مخططات تقسيم مصر، واشار إلى أن الأزمة الحالية تنال من وحدة المصريين في ظل تراكم الديون وانعدام فرص التنمية .

وناشد مورو كافة الأطراف في مصر إدراك حقيقة الأزمة المصرية ومدى خطورتها على أركان الدولة. مطالبًا جماعة الإخوان المسلمين بفصل الدعوي عن السياسي والا يتأثروا بصعود تيارهم سياسيا أو هزيمته.

وأوضح مورو أن التنمية والحرية هما طرفا المعادلة اللذين قامت بسببهما ثورات الربيع العربي مؤكدا أن الشعوب لن تتنازل عن أي من المطلبين.

وتابع مورو أن حركة النهضة الإسلامية في تونس ليس لها علاقة بالأنظمة مؤكدا أن ذلك مهمه الدولة التونسية ، وقال إنه جاءته الفرصة لزيارة مصر لكنه طلب اعفاءه من هذه الزيارة إيمانا منه بأن النظام المصري لن يقبل به. مؤكدا استعداده لتلبيته الدعوة إذا طلب منه الجانب المصري الحضور وزيارة مصر فإنه سيفعل بغرض محاولة فعل ما يستطيع لصالح مصر وأنه سيخبرهم أن النهج الذي يتبعونه الأن ليس هو النهج المفضي إلى عزة مصر وحماية العروبة. وأنه سيطالب النظام المصري بالإفراج عن المعتقلين وفتح حوار وطني نحو توحيد كافة أطياف الشعب المصري. مطالبا كافة العقلاء بأن يضعوا حدا للبغضاء القائمة في الداخل المصري حتي تخرج البلاد من عنق الزجاجة.

وأضاف مورو أن تونس اليوم ترغب في معرفة الحقيقة حيال الأذى الذي تعرض له ضحايا الاستبداد، مشيرًا إلى أن جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد في عهدي بورقيبة وبن علي، تمثل ضمانة للشعب التونسي أن لا يتكرر هذا الأمر في المستقبل وهو ما يمثل انتصارا للثورة حتي لو كان بسيطًا.

وعن مستقبل الإسلاميين في تونس والعالم العربي، قال مورو أن تيار الإسلام السياسي في مصر وتونس جزء من الحقيقة الوطنية في كلا البلدين ، وإن محاولة تغييب التيار الإسلامي مستحيلة، ومن يحاول اجتثاثه من الوطن العربي فإنه في الحقيقة يجتث نفسه، وأوضح أن تغييب الإسلاميين عن الساحة أضعف مسار التنمية في بلدان العالم العربي.