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شاهد: مغامرون يتزلجون على طرق دمرها الزلزال بنيوزلندا

22/11/2016

عرض متزلجون مغامرون حياتهم للخطر بالقفز أعلى فتحات ضخمة خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب نيوزيلندا مؤخراً.

ووفقاً لصحيفتي نيوزيلندا هيرالد، وديلى ميل البريطانية، استغل المتزلجون الأضرار التي لحقت بالطرق في الاستمتاع بالتزلج عليها مؤقتاً لحين إعادة إصلاحها الذي قد يستغرق عدة أشهر فضلاً عن تكلفة بمليارات الدولارات.

ونشر المتزلج تروي تابارا مقطعاً مصوراً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يقوم بالتزلج مع أصدقائه أثناء عطلة نهاية الأسبوع في منطقة بارناسوس جنوب البلاد.

وأظهر الفيديو المغامرون وهم يقفزون عشرات القفزات أعلى الفجوات العميقة التي أحدثها الزلزال على الطرق فضلاً عن تغير ملامح بعضها بين الطي والانحدار والانهيار الكامل، معبرين عن سعادتهم بتلك التجربة الفريدة.
 
 
 
 
 
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