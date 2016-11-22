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شاهد: محكمة إسرائيلية تمدد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح

22/11/2016

مددت محكمة إسرائيلية، السجن الانفرادي للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، حتى انتهاء محكوميته، مطلع شهر فبراير/شباط المقبل.

وقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات، التابعة لـ" لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع قررت اليوم تمديد عزل الشيخ صلاح، حتى انتهاء محكوميته في السجن.

وأوضح المحامي عمر خمايسي في تسجيل مصور بثه ناشطون أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت ما قالت إنها ملفات سرية لتبرير تمديد العزل الانفرادي للشيخ صلاح، وأن قرار المحكمة كان بناء على هذه المعطيات.

وقال الخطيب:" المعطيات تزعم أن الشيخ رائد يشكل خطرا على أمن الدولة".

وقال: " لم نكن متفائلين بأن تُنهي السلطات الإسرائيلية العزل الانفرادي، فالقضية منذ البداية سياسية ولا علاقة لها بالقانون".

وكان العشرات من الفلسطينيين قد نظّموا صباح اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الشيخ صلاح قبالة سجن ايشل الإسرائيلي في بئر السبع، تلبية لدعوة لجنة الحريات، وحمل الفلسطينيون صورا للشيخ صلاح، ولافتات كتب على بعضها:" لا للعزل الانفرادي"، و "لا للملاحقة السياسية".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/نيسان الماضي، بسجن الشيخ صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف" خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

ومنذ بدء المحكومية في شهر مايو/أيار الماضي عزلت السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد انفراديا في سجنه.

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