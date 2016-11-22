شاهد: لحظة وقوع زلزال قرب موقع كارثة فوكوشيما باليابان

عطّل زلزال قوي ضرب شمال اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لفترة قصيرة نظاماً للتبريد في محطة نووية، وتسبب في أمواج مد "تسونامي" صغيرة في نفس المنطقة التي دمرها زلزال قوي وأمواج مد عاتية وكارثة نووية في 2011 بفوكوشيما.

ودفع الزلزال الذي شعر به سكان طوكيو وبلغت شدته 7 درحات وأربعة أعشار الدرجة على مقياس ريختر ، دفع آلاف السكان للفرار إلى مناطق مرتفعة مع طلوع الفجر بمنطقة الساحل الشمالي الشرقي.

ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات خطيرة بعد عدة ساعات من الزلزال الذي وقع الساعة 05:59 صباحاً بالتوقيت المحلي (20:59 بتوقيت غرينتش-الاثنين).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركزه كان قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق نحو 10 كيلومترات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم رصد أمواج مد بارتفاع مترو 40 سنتيمترا قرب سينداي على بعد نحو 70 كيلومترا شمالي فوكوشيما بينما ضربت أمواج أصغر مناطق ساحلية في مناطق أخرى على الساحل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سفناً تتحرك إلى داخل البحر من الموانئ بعد صدور تحذيرات من أمواج قد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، كما أظهرت لقطات جوية أمواج مد تتدفق بأنهار في بعض المناطق وانقلبت بعض قوارب الصيد في ميناء هيغاشي ماتسوشيما.

وكانت جميع محطات الطاقة النووية اليابانية على الساحل الذي هدده تسونامي قد أغلقت منذ كارثة مارس آذار 2011 التي ضربت محطة فوكوشيما دايتشي النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو مما تسبب في تسرب إشعاعي في الجو والبحر.

وقالت متحدثة باسم محطة كهرباء طوكيو المعروفة أيضاً باسم تيبكو إن نظام التبريد في وحدة تخزين للوقود النووي المستنفد في مفاعل بمحطة فوكوشيما دايني التابعة للشركة توقف عن العمل لكنه استأنف العمل بعد فترة وجيزة.

وقالت المتحدثة باسم الشركة إنه لم تتأكد أي أضرار أخرى بسبب الزلزال في أي من محطاتها للطاقة برغم انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

ولا يعمل في اليابان حالياً سوى مفاعلين اثنين وهما في جنوب غرب البلاد، وتحتاج المفاعلات النووية إلى أنظمة تبريد حتى عند توقفها عن العمل من أجل إبقاء الوقود المستنفد بارداً.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سكانا بمدينة إيشينوماكي- التي تضررت بشدة في 2011- يقفون فوق تل ويضعون قبعات ويرتدون معاطف ثقيلة.

وتعتبر اليابان منطقة زلازل حيث تشهد وحدها نحو 20% من الزلازل التي تبلغ شدتها 6 درجات أو أكثر في العالم.

كانت شدة زلزال مارس آذار 2011 تسع درجات وهو أقوى زلزال مسجل في اليابان، وتسببت أمواج المد الناجمة عنه في أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة تشرنوبيل قبل ذلك بنحو 25 عاماً.