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شاهد: لبنان يحيي ذكرى ميلاد فيروز في بعلبك

22/11/2016

أُضيئت الهياكل الرومانية في مدينة بعلبك اللبنانية بصور الفنانة فيروز على وقع أغانيها في الذكرى الستين لصعودها للمرة الأولى على مسارح المدينة والتي تصادف أيضا مرور 81 عاما على مولدها.

وصادف الاحتفال أيضا أول احتفال رسمي منذ ثلاث سنوات بذكرى استقلال لبنان.

وولدت فيروز، أو جارة القمر كما أطلق عليها، في 21 نوفمبر تشرين الثاني 1935 باسم نهاد رزق وساهمت مع الأخوين عاصي ومنصور رحباني في بناء شهرة مهرجانات بعلبك الدولية منذ 60 عاما، وكانت آخر مرة تقف فيها على مدرجات بعلبك في عام 2006.

ورغم انقسام اللبنانيين على الكثير من القضايا السياسية والطائفية إلا أنهم يجتمعون على حب فيروز التي ظل صوتها يصدح بالأغاني، خاصة الوطنية، في أصعب الأيام الصعبة للحرب الأهلية ويرافق صباحات محبيها.

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