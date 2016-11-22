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شاهد : طلاب المدارس في تونس يحتجون على نظام الامتحانات

22/11/2016

شارك الآلاف من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بتونس في مسيرات ووقفات بمختلف محافظات البلد، احتجاجا على نظام الامتحانات والعطل الذي أقرته وزارة التربية هذه السنة.

كما احتشد مئات الطلاب أمام مقر وزارة التربية في المجمع الحكومي في ساحة القصبة بالعاصمة تونس، رافعين شعارات تطالب بتعديل نظام الامتحانات والعطلات.

ودعا المحتجون إلى إعادة نظام الامتحانات والعطل القديم، معتبرين أن النظام الجديد لا يترك لهم مجالا للراحة والمراجعة، كما اشتكوا من كثرة الامتحانات.

وتعطلت الدراسة في أغلب مدارس المرحلة الثانوية في محافظات تونس. ووفقا لأحدث أرقام وزارة التربية التونسية، يدرس قرابة 911 ألف تلميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية من التعليم الأساسي، ويُدرس لهم 77 ألفاو 260 مدرسا.

وأعلن مدير إدارة الحياة المدرسية في وزارة التربية، أحمد السليمي، عن تفهمه لمطالب التلاميذ، معربا عن استعداد الوزارة للحوار مع مختلف الأطراف بشأن الخريطة الزمنية للسنة الدراسية.

وقال إن جدول مواعيد السنة الدراسية راعت الوقت الذي يستغرقه تصحيح مختلف الامتحانات، مع ترك مجال أوسع للتلميذ من أجل المراجعة.

وشدد على أن بعض المؤسسات التربوية لم تحترم توصيات الوزارة بخصوص موعد الامتحانات، مضيفا أن "الوزارة ستقوم بتقييم النظام الجديد الذي اعتمدته خلال السنة الدراسية الحالية ومراجعته إذا لزم الأمر".

فيما دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة تونسية -،وزير التربية، ناجي جلول، إلى عقد جلسة عمل عاجلة مع الإدارات المعنية في الوزارة.

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