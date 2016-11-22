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شاهد: طفلة مصرية تشعل الإنترنت بمشهد تمثيلي!

22/11/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً طريفاً لطفلة مصرية من محافظة البحيرة المصرية لكنها تعيش في أيرلندا، وهي تؤدي مشهداً تمثيلياً لحديث بين سيدتين إحداهما تتحدث الإنجليزية والأخرى تتحدث بالعامية المصرية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته أسرة الطفلة سلمى وهي تلعب دور سيدتين في شجار متبادل، فتبدأ بالحديث بالإنجليزية بطلاقة ورقة مذهلة، ثم تنتقل سريعاً في الجانب الآخر متحدثة باللكنة المصرية مطالبة جارتها الانجليزية بإعادة كيسي لبن أقرضتهما إياها.

وحصد المقطع التمثيلي الطريف نحو 500 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة على نشره، بالإضافة إلى نحو 20 ألف تفاعل وتعليق ومشاركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحده.

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