شاهد: شعارات النازية في مؤتمر لأنصار ترمب بواشنطن

"هيل ترمب" (أو يحيا ترمب) "يحيا شعبنا".. بهذه التحية الشهيرة المرتبطة بالنازية وغيرها من الهتافات العنصرية احتفل عدد من المتطرفين البيض بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ونُـظم الاحتفال بمبنى رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن يوم السبت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد السياسة القومية، أحد منظمات حركة "آلت رايت" العنصرية، والذي يصف نفسه بأنه "منظمة مستقلة تكرس جهودها لتراث وهوية ومستقبل الشعب المـتحدر من أصول أوربية في الولايات المتحدة وحول العالم".

وخلال المؤتمر تحدث ريتشارد سبنسر، رئيس المعهد، مطالبا بما وصفه بـ"تطهير عرقي سلمي" في الولايات المتحدة مضيفا أنه يحلم "بمجتمع جديد ودولة إثنية تمثل نقطة تجمع لجميع الأوربيين" بحسب صحيفة ذي أتلانتيك الأمريكية التي نشرت مقاطع من خطابه أمس الاثنين.

وأضاف سبنسر: "لقد ظلت أمريكا حتى الجيل الماضي بلدا أبيض مخصصا لنا ولأجيالنا القادمة. إنها بلد من صنعنا نحن، وهي ميراثنا وتنتمي لنا".

وردد سبنسر في خطابه عددا من المقولات العنصرية عن تفوق العرق الأبيض على الأعراق الأخرى.

وقال إن الكثير من الأعراق الأخرى "غبية بطبعها.. في الواقع أن المرء يتساءل عما إذا كان هؤلاء الناس هم بشر من الأصل" وهو ما أثار ضحك الحاضرين الذين استقبلوا خطابه وهم يرفعون أيديهم بتحية النازية الشهيرة.