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شاهد: شجرة عيد ميلاد من الذهب الخالص

22/11/2016

عرضت شركة مجوهرات يابانية كبرى شجرة عيد ميلاد من الذهب الخالص تبلغ قيمتها نحو  مليون و800 ألف دولار.

وقالت شركة غينزا تاناكا اليابانية إن ارتفاع الشجرة يبلغ نحو مترين وهي مصنوعة من 19 كيلوغراما من الذهب الخالص تم تحويل جزء منها إلى أسلاك من الذهب بقُطر مليميتر واحد  لتشبه الشجرة.

وقالت الشركة، ومقرها العاصمة اليابانية طوكيو، إنها صنعت الشجرة احتفالا بالعيد التسعين لإنشائها.

وقال تاكاهيرو إيتو، مدير الشركة: "في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي نتيجة لأسباب عدم الاستقرار الاقتصادي، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، صنعنا شجرة عيد الميلاد هذه من الذهب أملا في محو هذه الأخبار الكئيبة".

وقالت الشركة إن الشجرة معروضة للبيع لمن يرغب، لكن أغلب الزبائن كانوا يكتفون بالاستمتاع بالنظر إليها فقط.

وسوف تظل الشجرة معروضة حتى عيد الميلاد في 25 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

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