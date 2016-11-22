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شاهد: جاستن بيبر يستعرض مهاراته الكروية في برشلونة

22/11/2016

استعرض المغني الكندي جاستن بيبر مهاراته الكروية أمام لاعبي نادي برشلونة الإسباني وفي مقدمتهم مهاجم الفريق البرازيلي نيمار.

وقام بيبر بزيارة لمركز تمارين النادي قبل حفل يحييه في المدينة.

وأظهر بيبر مهارة كبيرة في التحكم في الكرة كما سدد عدة كرات محكمة بيسراه بعد سلسلة من التمريرات مع نيمار والبرازيلي الاخر رافينيا.

وأبدى نيمار إعجابه بمهارات بيبر وكتب لمتتبعيه الـ26 مليونا على موقع تويتر: "من الصعب جدا ان تراوغ هذا المدافع…" في إشارة إلى بيبر.

لكن بيبر أظهر فشلا كبيرا في مركز حراسة المرمى ولم يتمكن من التصدي للكرات التي سددت ضده.

ويحظى بيبر بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعه 77 مليون شخص على موقع فيسبوك، لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتفوق عليه إذ يتابع أكثر من 87 مليون شخص صفحته على موقع فيسبوك.

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