شاهد: أضواء عيد الميلاد تنير شارع الشانزليزيه

أنارت أضواء عيد الميلاد شارع الشانزليزيه في باريس إيذانا ببداية فترة الاحتفالات في العاصمة الفرنسية.

وتابع مئات المارة إنارة الأضواء الزرقاء والذهبية البراقة على جانبي الشارع الشهير الذي تتراص فيه المتاحف والمسارح والمتاجر الفاخرة ويؤدي إلى قوس النصر.

كما استمتع المحتفلون بسوق قريب لمنتجات عيد الميلاد وتذوقوا ثمار الكستناء المشوية والحلوى المغطاة بالشكولاتة.

وشهدت فرنسا عدة هجمات إرهابية تسببت في تراجع حجوزات الطيران خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.