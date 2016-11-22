دراسة: عدم الأمان الوظيفي يتسبب في المشاكل الصحية

المشرفون يساعدون في تقليل الضغط النفسي

كشفت دراسة جديدة أصدرتها جامعة أولم في ألمانيا أن الأشخاص الذين لا يشعرون بالأمان الوظيفي غالبا ما يصابون بمشاكل صحية تلازمهم حتى بعد بلوغهم سن التقاعد.

وسأل الباحثون أكثر من ألف و800 عامل، وجميعهم كانوا في بادئ الأمر ملتحقين بعمل، فقال نحو 40 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم خائفون أو قلقون من أنهم يمكن أن يفقدوا وظائفهم.

وتتبع الباحثون الأمر مع من شملهم الاستطلاع بعد 20 عاما وكانوا جميعا متقاعدين .

وقالت الدراسة إن المشاركين في الاستطلاع الذين كانوا قلقين من فقدان وظائفهم ، لديهم إحساس عال للغاية بخطر تراجع رفاهيتهم الاجتماعية.

وجرى الأخذ في الحسبان أيضا صلة تظل صحيحة حتى بعد اعتبار العوامل الأخرى، مثل العلاقات مع الزملاء والمشرفين، حيث يعتقد الباحثون إن المشرف المباشر يلعب دورا مهما في تجنب المشاكل الصحية المرتبطة بمشاعر عدم الأمان الوظيفي.

فقد اتضح أن المشرفين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع موظفيهم خلال فترات إعادة الهيكلة، يساعدون في تقليل المشاعر الشائعة بعدم اليقين والضغط النفسي.