تركيا: فصل أكثر من 15 ألفا وإغلاق مئات الجمعيات

أعلنت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء فصل ما يقرب من عشرة آلاف من رجال الشرطة والجيش و5419 من موظفي الدولة وإغلاق مئات الجمعيات، وذلك في إطار موجة جديدة من الحملات الموسعة التي تقوم بها الحكومة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء فإنه جرى فصل 7586 من رجال الشرطة و1988 من العسكريين. وشملت قرارات الفصل بمراسيم أكثر من ألف من العاملين في قطاعي التعليم والتعليم العالي، ومن بينهم معلمون وأكاديميون.

كما صدرت مراسيم بإغلاق نحو 375 جمعية، بعضها كان تم إغلاق مكاتبها بالفعل، إلى جانب سبع صحف محلية ومجلة ومحطة إذاعية محلية.

وفي كلمة أمام ضباط الشرطة في أنقرة، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن العمليات لم تنته بعد ورفض الانتقادات الموجهة من الخارج للحملة الصارمة التي تقوم بها الحكومة.

وقال أردوغان " نعلم أن الدولة لم تتطهر بعد من عصابة الخونة"، في إشارة إلى رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة عبد الله جولن، حيث يحمل الرئيس أردوغان جولن المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف أردوغان " معركة تركيا ضد الإرهاب ستستمر .. حتى القضاء على آخر إرهابي".

وتم السماح لنحو 190 جمعية ومؤسسة كان سبق تعليق عملها باستئنافه، وجرى إعادة 175 من موظفي الدولة إلى أعمالهم بعد فصلهم منها.

وأضافت الوكالة أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 60 من أفراد القوات الجوية.

وتأتي هذه القرارات وفقا للصلاحيات التي تتيحها حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.

ويقول منتقدو الحكومة إن الإقالات والاعتقالات تمتد الآن لتطال جماعات معارضة أخرى من بينها وسائل إعلام وفصائل كردية.