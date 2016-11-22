بالفيديو: مليون مشاهدة لرجل يحاور كلبه عبر فيس تايم!

حصد مقطع مصور لمحادثة فيديو بين كلب ومالكه، نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، بالإضافة إلى نحو 100 ألف تفاعل وتعليق ومشاركة خلال أقل من يوم من نشره على صفحة UNILAD بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهر المقطع رجلاً يتحدث إلى كلبه المفضل عبر برنامج محادثات الفيديو Facetime، في حين يتفاعل الكلب مع نداءات وصورة وصوت مالكه بشكل مثير للضحك من خلال الإيماءات وإصدار الأصوات ثم الجري.

وعلق الرجل على الفيديو قائلاً "إن الكلب ليس لديه فكرة عما يجري"، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على شبكة الإنترنت بعد نشره بساعات قليلة.