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بالفيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا

22/11/2016

استشهد فلسطيني ظهر اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن لحارس أمن إسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشهيد هو جهاد محمد سعيد خليل (48 عاماً) من قرية بيت وزن غرب نابلس، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبها، ادعت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن فلسطينياً عبر المسلك الخاص بالمركبات في حاجز "قلنديا"، وتقدّم باتجاه "حارس أمن" إسرائيلي، وبحوزته سكّين كان ينوي استخدامها في تنفيذ عملية طعن، على حد زعمها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه الفلسطيني فأصيب بجروح خطيرة، ولم يسمح جنود الاحتلال بإسعاف الرجل إلى أن ارتقى شهيداً، كما قاموا بإغلاق الحاجز ومنعوا  المواطنين والمركبات من المرور، وانتشروا في محيط المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها جنود الاحتلال النار على مواطنين فلسطينيين بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن، فقد سجلت العشرات من حالات الإعدام المباشرة التي وثقت بالكاميرات لعمليات استهداف قام بها الجنود على الحواجز عمداً.
 
 
 
 
 
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