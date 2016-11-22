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الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من هجمات محتملة في أوربا

22/11/2016

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية – جون كيربي

 حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها  من تزايد مخاطر وقوع هجمات إرهابية في أنحاء أوربا خاصة أثناء موسم العطلات.

وقالت في بيان "ينبغي للمواطنين الأمريكيين توخي الحذر في المهرجانات والأحداث المرتبطة بالعطلات وفي الأسواق المفتوحة"

مضيفة أن هناك معلومات جديرة بالثقة عن أن تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعات تابعة لهما تواصل التخطيط لهجمات في أوربا.

وأشارت الوزارة إلى أن متطرفين نفذوا هجمات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا في العام المنصرم وقالت إنها لا تزال قلقة من احتمال وقوع هجمات في أنحاء أوربا.

وقال البيان "ينبغي على المواطنين الأمريكيين التحلي باليقظة عند حضور أحداث كبرى مرتبطة بالعطلات أو زيارة مواقع سياحية أو استخدام وسائل النقل العام أو التردد على أماكن العبادة أو المطاعم أو الفنادق وما إلى ذلك."

وأضاف أن أجل التحذير ينتهي في 20 فبراير شباط 2017.

وفي فرنسا دعا وزير الداخلية برنار كازنوف جميع أجهزة مكافحة الإرهاب إلى أن تبقى في حالة تأهب كامل.

 وأضاف "لم يكن تهديد الإرهاب لأراضينا أكبر من الآن، تحدي مكافحة الإرهاب ضخم وأقول ذلك أيضا لأنها الحقيقة اتخذنا إجراءات مهمة لكن لا يمكن ضمان غياب المخاطر تماما ومن يضمنون ذلك يكذبون على الشعب الفرنسي. لكني أتحدث بصفتي وزير الداخلية بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل وأخبرت المواطنين بكل ما تم تطبيقه في كل دقيقة وكل مناسبة لتجنب أي تهديد إرهابي وحماية الشعب الفرنسي."

وفي ستراسبورغ -التي اعتقل فيها بعض الأشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب في مطلع الأسبوع- من المقرر أن تفتتح السوق السنوية لعيد الميلاد يوم الجمعة (25 نوفمبر تشرين الثاني).

 

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