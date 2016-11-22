اكتشاف نمل يزرع النباتات ويحصدها!

باحثان ألمانيان يكتشفان نملا يزرع النباتات ويحصدها- أرشيف

قال باحثان من ألمانيا إن هناك نملا ينثر البذور ويسمد الزرع ليحصد رحيقه وليسكن في هذا الزرع عند اخضراره.

وقالت سوزانه رينر، باحثة الأحياء بجامعة ميونيخ جنوب ألمانيا إن "هذا النمل يرعى بذوره ويفعل ذلك قبل أن تكون هناك ميزة من وراء زراعته، إنه يتصرف مثل الإنسان الذي يغرس الأرز أو يسمد الذرة قبل أن يحصده".

وتوصلت رينر لهذه النتائج من خلال الدراسة التي أجرتها بالتعاون مع زميلها جويلاومه شوميكي الذي حصل معها على درجة الدكتوراه بهذه الرسالة.

وتبين للباحثَين أن هذا النمل الذي يعيش في جزر فيجي جنوب المحيط الهادي يزرع بذور ستة أنواع من نباتات القهوة في لحاء الأشجار ثم تتناوب عاملات النمل ليلا ونهارا على النباتات الصغيرة وتسمدها ببرازها وبولها.

ونشر الباحثان نتائج دراستهما عن النمل من نوع "فيليدريس ناجاساو" المتمكن في الزراعة اليوم الاثنين في مجلة "نيتشر بلانتس" المتخصصة.

وأوضحت رينر أنه "لم يعثر حتى الآن على نوع من النمل متخصص بهذا الشكل في زراعة سكنه المستقبلي ومصدره المستقبلي للسكر كما يفعل المزارع".

غير أن رينر أكدت في الوقت ذاته أن هذا التصرف ليس له علاقة بالذكاء وأنه غريزة فطرية "فلابد أن يكون متأصلا في المجموع الوراثي للنمل".

وأوضح الباحثان أن النمل يعرف بذوره حيث لم تنطل عليه خلال التجارب محاولة إغرائه ببذور أخرى مثل بذور الأرز وغيرها من البذور.

وقالت الباحثة الألمانية: "ونحن نعتقد أن النمل يتعرف على هذه البذور بشكل كيميائي من خلال التعرف على رائحة موجودة على سطح البذور".

وأضافت رينر أنه "عندما تبدأ هذه النباتات في الإثمار فإن النمل يكون شغوفا كثيرا بجمع البذور الشابة للنبات الذي سيزرعه النمل مستقبلا. "

وحسب رينر فإن البذور لا تذهب للحاء الأشجار من تلقاء نفسها "والنمل يزرع مساكنه المستقبلية في أشجار بعينها، ولابد أن يكون اللحاء مناسبا للزراعة".

وأشارت رينر إلى أن هذا النبات يرى ضوء الشمس بمساعدة النمل الذي يزرعه في أعالي أشجار عملاقة بعينها في الغابة.

وقالت: " وتقوم نباتات القهوة بمكافأة النمل من خلال تطوير تجاويف داخل هذه الأشجار ليضع النمل يرقاته فيها ولتكون مقر إقامة الملكة".

أوضحت سوزانه فويتسيك، باحثة علم الأحياء في جامعة ماينس، أن النمل معروف بإقامة علاقات تعاون مع أنواع أخرى حيث تعيش بعض أنواع النمل على سبيل المثال في نباتات بعينها تحميها من الالتهام ومن منافسيها وأن النمل القاطع للأوراق في أمريكا الجنوبية يزرع الفطر في أعشاشه وأن ديدان اليسروع تفرز عصارة لإطعام النمل الذي يحميها مقابل هذا الغذاء.

أضافت فويتسيك: "بل إن هناك نملا في أستراليا يحمل الديدان مساء إلى الأشجار لتلتهم أوراقها ثم يعود بها صباحا إلى أسفل".

تابعت الباحثة الألمانية: "وهناك في ألمانيا نمل "مربي للماشية" حيث يرعى هذا النمل حشرة المن ويدافع عنها ضد الخنافس ويحلب هذا المن".

أما الجديد فيما يتعلق بنمل جزر فيجي فهو أن "النمل يزرع النباتات بشكل متعمد، وهو أمر لم يعرف بهذا الشكل حتى الآن".